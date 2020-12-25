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Гендиректор «Росводоканала» прокомментировал ситуацию с концессией рязанского «Водоканала»
Ранее мэрия Рязани отказалась от заключения концессионного соглашения с ООО «РВК-центр», поступившего от группы компаний «Росводоканал» 17 августа. Против также высказался губернатор Николай Любимов.

Гендиректор группы компаний «Росводоканал» Антон Михальков прокомментировал РЗН. инфо ситуацию с концессией рязанского «Водоканала».

«Заявленную на пресс-конференции мэром Рязани Еленой Сорокиной готовность рассматривать варианты передачи в концессию объектов водоснабжения и водоотведения мы расцениваем для себя как новую возможность вернуться к обсуждению концессионного сотрудничества с регионом, — отметил Михальков. — Мы рады, что наши аргументы о необходимости рассматривать альтернативы существующим моделям управления и выбирать лучшие в интересах потребителей, услышаны».

По его словам, в ближайшее время мэрия получит письма со скорректированными предложениями.

«Мы по-прежнему подтверждаем заинтересованность в конструктивном диалоге, и готовы вместе с потенциальными партнерами скорректировать наше предложение для решения первоочередных городских задач в области водопроводно-канализационного хозяйства, — уточнил гендиректор „Росводоканала“. — Мы рассчитываем на объективную оценку наших предложений и открытое обсуждение с участием общественности».

Напомним, мэрия Рязани отказалась от заключения концессионного соглашения с ООО «РВК-центр», поступившего от группы компаний «Росводоканал» 17 августа.

Против также высказался губернатор Николай Любимов.

Справка

Группа компаний «Росводоканал» — крупнейший в Российской Федерации частный оператор централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Под управлением ГК «Росводоканал» работают 7 региональных водоканалов России, обслуживающих свыше 5,5 млн жителей в крупных административных и промышленных центрах: Архангельске, Барнауле, Воронеже, Краснодаре, Омске, Оренбурге и Тюмени. Группа компаний «Росводоканал» эксплуатирует 16,5 тысяч км сетей водоснабжения и водоотведения. Предприятия ежегодно подают в сеть 550 млн кубометров воды и принимают на очистку 520 млн кубометров стоков.