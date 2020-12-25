Гендиректор «Россети Центр» — управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» провел заседание штаба в связи с непогодой

По прогнозам синоптиков, 25 декабря с сохранением до конца дня и ночью 26 декабря в Брянской, Белгородской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Тамбовской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Ярославской и Тверской областях ожидается сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду и снегопадом.

Гендиректор «Россети Центр» — управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Маковский провел заседание штаба в связи с непогодой. В 16 регионах присутствия компаний на сегодняшний час введены режимы повышенной готовности.

По прогнозам синоптиков, 25 декабря с сохранением до конца дня и ночью 26 декабря в Брянской, Белгородской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Тамбовской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Ярославской и Тверской областях ожидается сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду и снегопадом.

Игорь Маковский поставил задачу директорам филиалов усилить контроль за реагированием на возможные технологические нарушения во всех районах электрических сетей, привлекать дополнительные средства и силы для оперативной ликвидации аварий, в том числе из соседних регионов.

Генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» обратил особое внимание на необходимость плотного взаимодействия со всеми уровнями власти в регионах и поручил регулярно информировать глав муниципалитетов об оперативной остановке.

К выполнению возможных аварийно-восстановительных работ суммарно во всех регионах присутствия компаний «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» готовы 1932 бригады, 8085 человек производственного персонала, 3134 единиц спецтехники. Также в случае необходимости будут задействованы передвижные дизель-генераторные установки для обеспечения резервного энергоснабжения социально значимых объектов.

Усилена работа контакт-центра компаний и введены в действие временные информационные центры. Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону 8-800-220-0-220