\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 25
-8°
Сбт, 26
Вск, 27
-7°
ЦБ USD 73.69 -1.15 26/12
ЦБ EUR 89.87 -1.48 26/12
Нал. USD 73.65 / 75.5 15:04
Нал. EUR 89.72 / 90.45 16:23
Новости
Коронавирус
Публикации
Страховые представители всегда на связи: контакт-центр СОГАЗ-Мед работ...
Каждый из нас, посещая поликлинику, сталкивался с вопро...
Вчера 16:53
2 242
Какова Рязань на вкус? Блюда региональной кухни приготовили и продегус...
В Рязани состоялась презентация федерального проекта «Г...
Вчера 15:23
3 091
Обзор 11-го тура Ночной Хоккейной Лиги в первой группе «40+»
Обзор 11-го тура Ночyой Хоккейной Лиги в первой группе...
Вчера 14:32
2 276
Всегда при деньгах. Как правильно пользоваться кредитной картой?
Карта может стать не просто платежным средством, а исто...
Вчера 11:56
2 503
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Профессия губернатор
Новое
ИТОГИ ГОДА 2019
Рязанцы в Чернобыле
Четыре века главной площади Рязани
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
ИТОГИ ГОДА 2018
Все спецпроекты →
Гендиректор «Россети Центр» — управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» провел заседание штаба в связи с непогодой
По прогнозам синоптиков, 25 декабря с сохранением до конца дня и ночью 26 декабря в Брянской, Белгородской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Тамбовской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Ярославской и Тверской областях ожидается сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду и снегопадом.

Гендиректор «Россети Центр» — управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Маковский провел заседание штаба в связи с непогодой. В 16 регионах присутствия компаний на сегодняшний час введены режимы повышенной готовности.

По прогнозам синоптиков, 25 декабря с сохранением до конца дня и ночью 26 декабря в Брянской, Белгородской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Тамбовской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Ярославской и Тверской областях ожидается сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду и снегопадом.

Игорь Маковский поставил задачу директорам филиалов усилить контроль за реагированием на возможные технологические нарушения во всех районах электрических сетей, привлекать дополнительные средства и силы для оперативной ликвидации аварий, в том числе из соседних регионов.

Генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» обратил особое внимание на необходимость плотного взаимодействия со всеми уровнями власти в регионах и поручил регулярно информировать глав муниципалитетов об оперативной остановке.

К выполнению возможных аварийно-восстановительных работ суммарно во всех регионах присутствия компаний «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» готовы 1932 бригады, 8085 человек производственного персонала, 3134 единиц спецтехники. Также в случае необходимости будут задействованы передвижные дизель-генераторные установки для обеспечения резервного энергоснабжения социально значимых объектов.

Усилена работа контакт-центра компаний и введены в действие временные информационные центры. Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону 8-800-220-0-220