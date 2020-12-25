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Детский омбудсмен России перед Новым годом исполнила мечту четырехлетней рязанки
«Еще неизвестно, кто сегодня был счастливее — сами дети или взрослые, которые помогли желаниям исполниться! — отметила детский омбудсмен. — Новый год — время чудес. Дети мечтают и о простых вещах, например, покататься на велосипеде, и о большом — стать врачом, лечить людей, спасти мир. Пусть сбываются и маленькие, и большие мечты!»

В пятницу, 25 декабря, детский омбудсмен России Анна Кузнецова передала четырехлетней рязанке новогодний подарок. Алсу из Сасова мечтала о велосипеде, и уполномоченный по правам ребенка выполнила ее желание в рамках акции «Елка желаний», сообщил сайт рязанского правительства.

Кузнецова пообщалась с семьей девочки по видеосвязи ипоздравила с наступающим Новым годом.

«Еще неизвестно, кто сегодня был счастливее — сами дети или взрослые, которые помогли желаниям исполниться! — отметила детский омбудсмен. — Новый год — время чудес. Дети мечтают и о простых вещах, например, покататься на велосипеде, и о большом — стать врачом, лечить людей, спасти мир. Пусть сбываются и маленькие, и большие мечты!»

Акция «Елка желаний» позволяет исполнить желание тяжелобольных детей, сирот и детей из малообеспеченных семей в возрасте от 3 до 17 лет, а также инвалидов старше 60 лет. Это может быть подарок в виде цифровой техники, предметов одежды, игрушек, спортивного инвентаря, музыкальных инструментов, товаров для хобби, поездки или встречи с известным человеком.