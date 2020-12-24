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Водителей предупредили о новых штрафах в 2021 году
В 2021 году в России вступят в силу изменения в законодательстве, которые коснутся автомобилистов, пишут «Известия». В первую очередь, речь идет о борьбе с агрессивным вождением.

В 2021 году в России вступят в силу изменения в законодательстве, которые коснутся автомобилистов, пишут «Известия». В первую очередь, речь идет о борьбе с агрессивным вождением.

Тех, кто совершил одно и то же нарушение дважды в год, будут наказывать строже. Так, за повторное управление незарегистрированным автомобилем, превышение скорости на 40-80 километров в час или пересечение сплошной штраф будет больше, водителей также могут лишить «прав».

За повторный проезд на «красный» грозит штраф в пять тысяч или лишение «прав» на срок от четырех до шести месяцев.

МВД планирует ужесточить наказание за «пьяную езду». Сейчас нарушителей штрафуют на 30 тысяч рублей и лишают прав на срок от полутора до двух лет. При повторном нарушении с серьезными последствиями (например, авария с пострадавшими) автомобилиста наказывают по уголовной статье.