В столицу придут январские морозы

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пояснил, что морозам будет предшествовать «снежная атака» циклона «Грета».

В начале следующей недели в Москву придут январские морозы. Об этом в четверг, 24 декабря, РИА Новости сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, ночь на понедельник, 28 декабря, станет самой холодной с начала зимы. Ожидается, что температура упадет до -15 градусов.

Тишковец пояснил, что морозам будет предшествовать «снежная атака» циклона «Грета».

Синоптик добавил, что холодная погода (-10, -15 градусов) сохранится и в ночь на вторник, после чего очаг высокого атмосферного давления начнет постепенно уходить. С запада должны прийти снеговые тучи.

«Из-за поступления атлантического тепла столбики термометров устремятся к нулевой отметке», — заключил Тишковец.