В Сочи мужчина во время застолья избил знакомого и отнес умирать на улицу

В Сочи 34-летний мужчина во время застолья до полусмерти избил 45-летнего знакомого и отнес его умирать на улицу. Между ними произошла ссора.

В Сочи 34-летний мужчина во время застолья до полусмерти избил 45-летнего знакомого и отнес его умирать на улицу. Об этом в четверг, 24 декабря, сообщил информационный портал SOCHI24.TV.

По версии следствия, мужчины выпивали дома у подозреваемого на улице Веселой. Между ними произошла ссора, в ходе которой гость начал оскорблять хозяина квартиры. Последний сильно избил своего знакомого и перенес его на улицу.

Полуживого мужчину нашли местные жители. Его госпитализировали, но через сутки он умер в больнице от полученных травм. Полицейские задержали подозреваемого и назначили судебно-медицинскую экспертизу.