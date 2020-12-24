В Сасовском районе «двенадцатая» вылетела в кювет
За рулем машины был 59-летний житель Кадома. По предварительной информации, водитель превысил скорость, не учел дорожные условия и вылетел в кювет.
Вечером в среду, 23 декабря, в селе Мыс Доброй Надежды Сасовского района «двенадцатая» вылетела в кювет. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
За рулем машины был 59-летний житель Кадома. По предварительной информации, водитель превысил скорость, не учел дорожные условия и вылетел в кювет.
Мужчина получил травмы. Пострадавшему оказали медпомощь.