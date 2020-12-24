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В Рязанской области задержали двух браконьеров
В Шиловском районе задержали двух мужчин 62-х и 63-х лет, подозреваемых в браконьерстве. Они застрелили косулю на территории Шелуховского государственного заказника недалеко от поселка Лесной.

В Шиловском районе задержали двух мужчин 62-х и 63-х лет, подозреваемых в браконьерстве. Об этом в четверг, 24 декабря, сообщили на сайте регионального МВД.

В полицию обратился сотрудник охотнадозра. Он сообщил, что неизвестные застрелили косулю на территории Шелуховского государственного заказника недалеко от поселка Лесной. Оказалось, что одна из фотоловушек, установленных на территории заказника, запечатлела браконьеров. Ими оказались жители поселка Лесной.

Выяснилось, что оружие охотники использовали без разрешения. За это они понесут административную ответственность. А вот из-за убийства косули возбудили уголовное дело. Теперь мужчинам грозит до пяти лет тюрьмы