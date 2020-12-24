В Рязани в ДТП погиб мужчина
Авария произошла в четверг, 24 декабря, на улице Ленкомсомола. По предварительной информации, 50-летний мужчина на Kia Rio поворачивал налево и врезался в «Газель».
В Рязани в ДТП погиб мужчина. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе УМВД.
Авария произошла в четверг, 24 декабря, на улице Ленинского Комсомола. По предварительной информации, 50-летний мужчина на Kia Rio поворачивал налево и врезался в «Газель» под управлением 38-летнего рязанца.
Водитель Kia скончался на месте аварии.
Позже появились подробности ДТП.