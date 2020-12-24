В региональном минспорте подвели итоги уходящего года

Министр физической культуры и спорта Рязанской области Владислав Фролов отметил, что несмотря на трудный для всех отраслей год, работа в сфере спорта не останавливалась. Многие рязанцы стали победителями соревнований российского и международного уровня.

В региональном минспорте подвели итоги уходящего года. Об этом сообщили в ведомстве.

Министр физической культуры и спорта Рязанской области Владислав Фролов отметил, что несмотря на трудный для всех отраслей год, работа в сфере спорта не останавливалась.

«В регионе активно проводились онлайн-акции „Подтянись за Победу“, „Всегда cо спортом“ „Тренируйся дома“ и другие. Коллектив нашего министерства подготовил видеоролик с правильным выполнением упражнений, входящих в нормативы комплекса ГТО. Мы не забывали про граждан старшего возраста. Специально для такой категории населения совместно с Рязанским областным врачебно-физкультурным диспансером было подготовлено видео с комплексом упражнений. Несмотря на пандемию мы провели крупные физкультурные и спортивные соревнования Всероссийский полумарафон „Забег РФ“, традиционные — „Кросс нации“, „Лыжня России“, „День ходьбы“, мы принимали международный теннисный турнир „Кубок Кремля 2020“ среди юношей и девушек до 15 лет, Кубок России по джиу-джитсу, Чемпионат России по стрельбе из лука; Чемпионат России по биатлону „Мастерс“ и другие. Несмотря на все ограничения этого года, наши спортсмены поднимались на всероссийские и мировые пьедесталы почета. Мы гордимся достижениями наших ребят», — сказал Фролов.

Андрей Канаев стал чемпионом России и победителем международных соревнований Кубок президента Всемирной федерации тхэквондо. Победительницей первенства Европы по боксу стала Дарья Косткина, Дарья Абрамова стала победителем международного Еврокубка по боксу и победителем Чемпионата России, Любовь Шарапова заняла второе место на чемпионате России по боксу.

Чемпионами России стали Анастасия Гасанова (теннис) и Курбан Наджмудинов (греко-римская борьба).

В легкой атлетике также победы. Победителем первенства России стала Светлана Аристархова. «Золото» первенства России по спортивной борьбе завоевал Артем Ерохин. Наш гиревик Кулаков Иван стал первым на Чемпионате мира по гиревому спорту.

Александр Пшеничных стал победителем Первенства мира по самбо.

Рязанские гребцы также одержали ряд побед. Артем Воронков и Анастасия Долгова показали высокие результаты на Кубке мира. Победителями Чемпионата России стали Луканцов Евгений, Гусев Олег, Артем Кононюк, Роман Ерлинеков, Николай Мелешников, Сергей Немов. Рязански паралимпийцы также поднимались на всероссийские пьедесталы почета. Мария Богачева в этом году стала 20-кратной Чемпионкой России. На высшую ступень Чемпионата России поднимались Надежда Семенова и Александр Спицин. Илья Липилин стал победитель международных соревнований по шахматам. «Это не может не радовать, хочу выразить благодарность спортсменам, тренерам, руководителям спортивных учреждений за поддержку и плодотворную работу в этом нелегком году», — сказал Владислав Фролов.

В 2020 году в Рязани построили крытый каток на улице Шевченко и начали строить крытый футбольный манеж. В Старожилове построили физкультурно-оздоровительный комплекс, в поселке Лесной Шиловского района физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа. В Ряжске модернизировали городской стадион с искусственным покрытием футбольного поля и беговыми дорожками.