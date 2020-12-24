В пятницу в Рязанской области ожидаются метель и сильный снег
Температура воздуха по области ночью -11, -6 градусов, днем -6, -1 градус. На дорогах гололедица, снежные заносы.
В пятницу, 25 декабря, в Рязанской области ожидаются метель и сильный снег. Прогноз погоды
Температура воздуха по области ночью -11, -6 градусов, днем -6, -1 градус.
Ночью небольшой, местами умеренный снег. Днем снег, местами сильный (до 5-7 миллиметров).
На дорогах гололедица, снежные заносы.
Ветер южный, 6-11 метров в секунду, временами порывы до 18 метров в секунду.