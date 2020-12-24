В Подмосковье на ленте сортировочного цеха нашли труп младенца
Мертвого младенца нашли на ленте сортировочного цеха в Егорьевске. Об этом в четверг, 24 декабря, сообщил ТАСС. Новорожденного задушили.
Мертвого младенца нашли на ленте сортировочного цеха в Егорьевске. Об этом в четверг, 24 декабря, сообщил
По факту обнаружения на сортировочной ленте мертвого младенца возбудили уголовное дело. Уже удалось установить, что новорожденного задушили.
Отметим, что местонахождение матери младенца устанавливается.