В Костроме задержали торговавших наркотиками рязанцев

В Костроме задержали двух рязанцев 36 и 38-лет, продававших наркотики. Товар они сбывали через интернет.

В Костроме задержали двух рязанцев 36 и 38-лет, продававших наркотики. Об этом в четверг, 24 декабря, сообщили на сайте регионального МВД.

Полицейские узнали, что двое наркодилеров проедут через Костромскую область. По дороге их машину остановили инспекторы ГИБДД. В автомобили они обнаружили 120 свертков с метилэфедроном. Мужчины признались, что планировали продать наркотики в городе Приволжске Ивановской области. Товар они сбывали через интернет. Наркотики распространяли на территории Костромской, Ярославской и Ивановской областей.

Мужчин взяли под стражу и возбудили против них уголовное дело.