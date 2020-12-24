Ученые выяснили, сколько времени сохраняется иммунитет к коронавирусу

Ученые выяснили, сколько времени сохраняется иммунитет к коронавирусу. Результаты показали, что через восемь месяцев в крови переболевшего все еще сохраняются клетки, производящие антитела к коронавирусу. Из этого ученые делают вывод, что вакцины тоже будут эффективны не меньше восьми месяцев.

Ученые выяснили, сколько времени сохраняется иммунитет к коронавирусу. Об этом в четверг, 24 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал Science Immunology.

Австралийские исследователи восемь месяцев анализировали образцы крови 25 добровольцев, больных ковидом. Результаты показали, что через восемь месяцев в крови переболевшего все еще сохраняются клетки, производящие антитела к коронавирусу. Из этого ученые делают вывод, что вакцины тоже будут эффективны не меньше восьми месяцев.

«Это было как черное облако, нависшее над потенциальной защитой, которую может обеспечить вакцина против COVID-19, — говорит руководитель исследования иммунолога Менно ван Зельм. — Наши результаты вселяют надежду, что как только вакцины будут разработаны, они обеспечат долгосрочную защиту».