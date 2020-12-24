Ученые рассказали о рисках заражения коронавирусом в поезде

Ученые рассказали, что риски заразиться коронавирусом в поездах крайне малы. По мнению экспертов, научные испытания показали, что вероятность подхватить инфекцию в поездах не превышает одного процента.

Ученые рассказали, что риски заразиться коронавирусом в поездах крайне малы. Об этом в четверг, 24 декабря, сообщили в Международном союзе железных дорог.

По мнению экспертов, научные испытания показали, что вероятность подхватить инфекцию в поездах не превышает одного процента.

«Мы надеемся, что научные данные, свидетельствующие о том, что путешествие на поезде является COVID-безопасным, смотивируют людей к выбору железной дороги, тем самым увеличивая пассажиропоток», — пояснила представительница союза Ванесса Перез.

Ранее, в декабре председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков сказал, что наземный вид транспорта намного безопаснее в период пандемии, потому что там больше пространства и воздуха.