Супругам из Калининграда за госизмену дали более 10 лет тюрьмы

В Калининграде муж и жена получили уголовный срок за госизмену. По данным ФСБ, латвийские спецслужбы завербовали Антонину Зимину в 2012 году, когда та была за границей.

В Калининграде муж и жена получили уголовный срок за госизмену. Об этом в четверг, 24 декабря, сообщил ТАСС .

По данным ФСБ, латвийские спецслужбы завербовали Антонину Зимину в 2012 году, когда та была за границей. С этого момента женщина собирала и передавала им информацию, составляющую государственную тайну. Позже, в 2015 году, Зимина привлекла к этому своего мужа Константина Антонеца. Под особое внимание российских спецслужб молодожены попали после своей свадьбы, на который присутствовал их друг — сотрудник ФСБ. Он фотографировался с друзьями и родственниками жениха и невесты. По мнению следствия, эти снимки с указанием должности также были переданы латвийским спецслужбам.

Женщину приговорили к 13 годам тюрьмы и штрафу в 100 тысяч рублей. Ее супруг проведет в заключении 12 с половиной лет. Кроме того, ему также предстоит выплатить штраф в 100 тысяч рублей