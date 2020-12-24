\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 24
-11°
Птн, 25
-8°
Сбт, 26
ЦБ USD 74.84 -0.62 25/12
ЦБ EUR 91.35 -0.63 25/12
Нал. USD 74 / 76 18:43
Нал. EUR 90.38 / 90.85 18:03
Новости
Коронавирус
Публикации
Страховые представители всегда на связи: контакт-центр СОГАЗ-Мед работ...
Каждый из нас, посещая поликлинику, сталкивался с вопро...
3 часа назад
481
Какова Рязань на вкус? Блюда региональной кухни приготовили и продегус...
В Рязани состоялась презентация федерального проекта «Г...
5 часов назад
1 016
Обзор 11-го тура Ночной Хоккейной Лиги в первой группе «40+»
Обзор 11-го тура Ночyой Хоккейной Лиги в первой группе...
5 часов назад
604
Всегда при деньгах. Как правильно пользоваться кредитной картой?
Карта может стать не просто платежным средством, а исто...
8 часов назад
856
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Профессия губернатор
Новое
ИТОГИ ГОДА 2019
Рязанцы в Чернобыле
Четыре века главной площади Рязани
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
ИТОГИ ГОДА 2018
Все спецпроекты →
Супругам из Калининграда за госизмену дали более 10 лет тюрьмы
В Калининграде муж и жена получили уголовный срок за госизмену. По данным ФСБ, латвийские спецслужбы завербовали Антонину Зимину в 2012 году, когда та была за границей.

В Калининграде муж и жена получили уголовный срок за госизмену. Об этом в четверг, 24 декабря, сообщил ТАСС.

По данным ФСБ, латвийские спецслужбы завербовали Антонину Зимину в 2012 году, когда та была за границей. С этого момента женщина собирала и передавала им информацию, составляющую государственную тайну. Позже, в 2015 году, Зимина привлекла к этому своего мужа Константина Антонеца. Под особое внимание российских спецслужб молодожены попали после своей свадьбы, на который присутствовал их друг — сотрудник ФСБ. Он фотографировался с друзьями и родственниками жениха и невесты. По мнению следствия, эти снимки с указанием должности также были переданы латвийским спецслужбам.

Женщину приговорили к 13 годам тюрьмы и штрафу в 100 тысяч рублей. Ее супруг проведет в заключении 12 с половиной лет. Кроме того, ему также предстоит выплатить штраф в 100 тысяч рублей