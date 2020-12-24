В смертельной аварии с «ГАЗелью» в Рязани погиб таксист

ДТП произошло в четверг, 24 декабря, примерно в 10:05 у дома №82/33 на улице Ленинского Комсомола. По предварительной информации, 50-летний рязанец на Kia Rio столкнулся с «ГАЗелью».

Пресс-служба рязанского УМВД сообщила подробности смертельной аварии с «ГАЗелью». ДТП произошло в четверг, 24 декабря, примерно в 10:05 у дома №82/33 на улице Ленинского Комсомола.

По предварительной информации, 50-летний рязанец на Kia Rio столкнулся с «ГАЗелью». За рулем второй машины был 38-летний житель Подмосковья.

Водитель легковой машины погиб на месте. Судя по фото, Kia Rio — машина одного из сервисов такси.