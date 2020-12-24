Список жертв COVID-19 в Рязанской области вновь увеличился на пять человек

В России за сутки выявили 29 935 заразившихся (всего 2 963 688), вылечились 26 890 пациентов (2 370 857), умерли 635 (53 096).

Список жертв COVID-19 в Рязанской области вновь увеличился на пять человек. Об этом в четверг, 24 декабря, сообщил столичный оперштаб. Накануне в регионе также зарегистрировали пять смертей от коронавируса.

С начала пандемии умерли 139 рязанцев с COVID-19. Всего зарегистрировали 17 179 случаев заражения (138 за сутки), выздоровели 15 684 (133).

В России за сутки выявили 29 935 заразившихся (всего 2 963 688), вылечились 26 890 пациентов (2 370 857), умерли 635 (53 096).