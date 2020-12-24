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Спецпризом в память о Сергее Губернаторове наградили победителя заплыва на 50 метров чемпионате Рязанской области
Данный приз учрежден минспортом Рязанской области в память об известном рязанском пловце Сергее Губернаторове. Чемпионат Рязанской области по плаванию продлится два дня, в нем принимают участие порядка 80 чел.

В рамках проводимого в бассейне «Аквамед» чемпионата Рязанской области по плаванию заместитель министра физической культуры и спорта Рязанской области Юрий Колдин наградил специальным призом победителя заплыва на дистанции 50 метров вольным стилем Дмитрия Мысина.

Данный приз учрежден минспортом Рязанской области в память об известном рязанском пловце Сергее Губернаторове. Чемпионат Рязанской области по плаванию продлится два дня, в нем принимают участие порядка 80 чел.

Сергей Губернаторов — выпускник Рязанского военного училища связи, один из сильнейших пловцов Рязанской области, мастер спорта, специализировался на дистанциях 50 и 100 метров вольным стилем.

Обладатель Кубка России, обладатель «золота» в эстафете 4×100 метров вольным стилем и «серебра» на 50-метровке кролем Чемпионата мира среди военнослужащих в Чили (1997 год). Пловец скончался 28 декабря 2011 года на 37-м году жизни.