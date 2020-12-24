Соцсети: центр Рязани заливает нечистотами
«На проезде Машиностроителей канализацию прорвало. И зеленоватый поток уже достиг улицы Есенина…» — говорится в подписи к фотографиям.
В четверг, 24 декабря, в соцсетях появились фотографии залитой улицы Горького. Автор снимков утверждает, что на дорогу выливаются нечистоты.
«На проезде Машиностроителей канализацию прорвало. И зеленоватый поток уже достиг улицы Есенина…» — говорится в подписи к фотографиям.
Позже мэрия сообщила, из-за чего центр Рязани затопило нечистотами.
Напомним, ночью в Канищеве затопило улицы. Из-за этого образовалась пробка.
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