Следственный комитет потребовал арестовать банду Тесака

Следственный комитет потребовал арестовать пятерых неонацистов, обвиняемых в убийстве двух человек. Наказать потребовали всех участников преступной группировки.

Следственный комитет потребовал арестовать пятерых неонацистов, обвиняемых в убийстве двух человек. Об этом в четверг, 24 декабря, сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы.

Наказать потребовали всех участников преступной группировки. В их числе: Андрей Кайль, Павел Хрулев, Максим Хотулев, Александр Лысенко и Алексей Гудилин.

Лидер банды неонацистов Максим Марцинкевич, более известный как Тесак, ранее покончил с собой, находясь за решеткой. По словам следователей, перед этим он признался в убийстве двух человек.