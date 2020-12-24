Скончался преподаватель касимовской школы

Мужчина был учителем химии. Коллектив школы выразил соболезнования из-за смерти педагога.

Скончался преподаватель касимовской школы №2 имени академика В.Ф.Уткина Алексей Сыров. Об этом сообщили в группе образовательного учреждения «ВКонтакте».

Мужчина был учителем химии.

Коллектив школы выразил соболезнования из-за смерти педагога.

«Алексей Николаевич был энергичным, высококвалифицированным, талантливым, творчески работающим преподавателем, знал и любил свой предмет. Он заслуженно пользовался большим уважением и любовью как в педагогическом коллективе, так и среди родителей и учеников школы. Алексей Николаевич был добрым, внимательным, отзывчивым и жизнерадостным человеком», — говорится в сообщении.