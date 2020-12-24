Рязанский оперштаб рассказал о новых жертвах коронавируса

С начала пандемии умерли 139 человек. В регионе два дня подряд регистрируют по пять летальных случаев коронавируса.

В четверг, 24 декабря, оперштаб при рязанском правительстве сообщил о новых жертвах коронавируса. За сутки зарегистрировали пять летальных случаев от COVID-19. Это умерший в октябре 78-летний мужчина, скончавшиеся в ноябре женщина 63 лет и мужчина 49 лет. Также в списке — умершие в декабре 60-летний мужчина и 74-летняя женщина.

Напомним, с начала пандемии умерли 139 человек. В регионе два дня подряд регистрируют по пять летальных случаев коронавируса.