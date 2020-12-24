Рязанских дорожников перевели в режим повышенной готовности

Дорожники круглосуточно дежурят на трассах. Количество спецтехники регулируют в зависимости от обстановки.

Рязанских дорожников перевели в режим повышенной готовности. Об этом в четверг, 24 декабря, сообщила пресс-служба ФКУ «Упрдор Москва-Волгоград».

По данным Гидрометцентра, 25 и 26 декабря в регионе возможна метель с порывами ветра до 12-18 метров в секунду.

В случае необходимости для уборки снега и обработки трасс от гололеда на дороги области выйдут 30 машин.

Отмечается, что дорожники круглосуточно дежурят на трассах. Количество спецтехники регулируют в зависимости от обстановки.