Рязанская мэрия рассказала о подготовке к последствиям циклона «Грета»

По прогнозам синоптиков, 25 декабря в регионе возможны метель, налипание мокрого снега, гололедица, снежные заносы и ветер до 12-17 метров в секунду. Ожидается, что прирост высоты снежного покрова может составить 10-25 сантиметров.

Рязанская мэрия рассказала о подготовке к последствиям циклона «Грета». По прогнозам синоптиков, 25 декабря в регионе возможны метель, налипание мокрого снега, гололедица, снежные заносы и ветер до 12-17 метров в секунду. Ожидается, что прирост высоты снежного покрова может составить 10-25 сантиметров.

Из-за этого все городские службы перевели в режим повышенной готовности.

«Для снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшения их последствий дежурные бригады усилены людьми, — отметили в мэрии. — К обеспечению бесперебойного функционирования всех систем жизнеобеспечения, объектов социальной сферы и систем энергоснабжения будут приняты дополнительные меры».

Дирекция благоустройства города подготовила порядка 100 единиц техники, в том числе для расчистки тротуаров. В первую очередь снег будут убирать с дорог, по которым ездит общественный транспорт. Чистить также должны подходы к остановкам.

Заместитель мэра Владимир Бурмистров поручил обратить внимание на ситуацию в часы-пик.

«Что касается дворовых территорий — работы также должны вестись круглосуточно. Управляющим компаниям следует организовать дежурство дворников по сменам. Управлению ЖКХ — контролировать процесс и своевременно реагировать на обращения граждан», — распорядился Бурмистров.

Он подчеркнул, что «ближайшие дни покажут, как была проработана карта персональной ответственности структурными подразделениями и насколько слаженно работают городские службы».

«Наша общая с вами задача — быть в полной готовности и не допустить дорожного коллапса, — заявил заммэра. — Конечно, при таких погодных условиях пробок не избежать, но мы должны принять все необходимые меры по минимизации неудобств для жителей».