Рязанская чиновница пойдет под суд за подделку бумаг для приятеля

Главный специалист одного из сельских поселений Скопинского района пойдет под суд за подделку бумаг для приятеля. Женщину обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями (часть 1 статьи 285 УК),
Следователи выяснили, что в мае к женщине, контролировавшей выполнение осужденными обязательных работ, обратился знакомый. Мужчина сослался на занятость и попросил ее оформить документы так, будто он отбыл наказание. Женщина согласилась и внесла в табели учета якобы отработанные осужденным 180 часов обязательных работ.
«Противоправные действия обвиняемой были выявлены и пресечены сотрудниками УЭБиПК регионального управления МВД России, на основании материалов оперативно-разыскной деятельности которых возбуждено уголовное дело», — рассказали в следкоме.
Дело в отношении рязанки направили в суд для рассмотрения.