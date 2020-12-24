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Рязанская чиновница пойдет под суд за подделку бумаг для приятеля
Следователи выяснили, что в мае к женщине, обязанной осуществлять контроль за выполнением осужденными обязательных работ, обратился знакомый. Мужчина сослался на занятость и попросил ее оформить документы так, будто он отбыл положенное наказание.

Главный специалист одного из сельских поселений Скопинского района пойдет под суд за подделку бумаг для приятеля. Женщину обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями (часть 1 статьи 285 УК), сообщил рязанский следком в четверг, 24 декабря.

Следователи выяснили, что в мае к женщине, контролировавшей выполнение осужденными обязательных работ, обратился знакомый. Мужчина сослался на занятость и попросил ее оформить документы так, будто он отбыл наказание. Женщина согласилась и внесла в табели учета якобы отработанные осужденным 180 часов обязательных работ.

«Противоправные действия обвиняемой были выявлены и пресечены сотрудниками УЭБиПК регионального управления МВД России, на основании материалов оперативно-разыскной деятельности которых возбуждено уголовное дело», — рассказали в следкоме.

Дело в отношении рязанки направили в суд для рассмотрения.