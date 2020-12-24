Рязанцы смогут увидеть Кремлевскую елку на телеканале «Карусель»

Кремлевскую елку покажут на телеканале «Карусель», так как посетить ее в Москве дети не смогут. Выпуск начнется 31 декабря в 18:00.

Кремлевскую елку покажут на телеканале «Карусель», так как посетить ее в Москве дети не смогут. Об этом в четверг, 24 декабря, сообщили в региональном правительстве.

Из-за опасности распространения коронавируса, Кремлевскую елку проведут без зрителей. Однако желающие смогут посмотреть трансляцию на телеканале «Карусель». Праздничное шоу «Пятое время года или кто придумал Новый год» задумано как виртуальное путешествие в Древний Рим, Италию эпохи Возрождения и Россию Петровских времен.

Выпуск начнется 31 декабря в 18:00. Для тех, кто в это время не сможет усадить детей перед телевизором, праздничное представление повторят 7 января в 19:30 и 13 января в 17:00.