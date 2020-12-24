\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 24
-11°
Птн, 25
-8°
Сбт, 26
ЦБ USD 74.84 -0.62 25/12
ЦБ EUR 91.35 -0.63 25/12
Нал. USD 74 / 76 18:43
Нал. EUR 90.38 / 90.85 18:03
Новости
Коронавирус
Публикации
Страховые представители всегда на связи: контакт-центр СОГАЗ-Мед работ...
Каждый из нас, посещая поликлинику, сталкивался с вопро...
3 часа назад
479
Какова Рязань на вкус? Блюда региональной кухни приготовили и продегус...
В Рязани состоялась презентация федерального проекта «Г...
5 часов назад
1 013
Обзор 11-го тура Ночной Хоккейной Лиги в первой группе «40+»
Обзор 11-го тура Ночyой Хоккейной Лиги в первой группе...
5 часов назад
602
Всегда при деньгах. Как правильно пользоваться кредитной картой?
Карта может стать не просто платежным средством, а исто...
8 часов назад
854
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Профессия губернатор
Новое
ИТОГИ ГОДА 2019
Рязанцы в Чернобыле
Четыре века главной площади Рязани
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
ИТОГИ ГОДА 2018
Все спецпроекты →
Рязанцы смогут увидеть Кремлевскую елку на телеканале «Карусель»
Кремлевскую елку покажут на телеканале «Карусель», так как посетить ее в Москве дети не смогут. Выпуск начнется 31 декабря в 18:00.

Кремлевскую елку покажут на телеканале «Карусель», так как посетить ее в Москве дети не смогут. Об этом в четверг, 24 декабря, сообщили в региональном правительстве.

Из-за опасности распространения коронавируса, Кремлевскую елку проведут без зрителей. Однако желающие смогут посмотреть трансляцию на телеканале «Карусель». Праздничное шоу «Пятое время года или кто придумал Новый год» задумано как виртуальное путешествие в Древний Рим, Италию эпохи Возрождения и Россию Петровских времен.

Выпуск начнется 31 декабря в 18:00. Для тех, кто в это время не сможет усадить детей перед телевизором, праздничное представление повторят 7 января в 19:30 и 13 января в 17:00.