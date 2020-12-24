Рязанца объявили в розыск за долги по алиментам

Жителя Пронского района Владимира Мялкина объявили в розыск за долги по алиментам. Об этом в четверг, 24 декабря, сообщила пресс-служба рязанского УФССП.

Жителя Пронского района Владимира Мялкина объявили в розыск за долги по алиментам. Об этом в четверг, 24 декабря, сообщила пресс-служба рязанского УФССП.

Мужчина 1991 года рождения задолжал 14-летней дочери 180 тысяч рублей.

По последнему известному месту жительства в селе Тырного мужчину не нашли, на связь с приставами он не выходит.