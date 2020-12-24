\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 29
-11°
Срд, 30
-5°
Чтв, 31
-4°
ЦБ USD 73.66 -0.06 30/12
ЦБ EUR 90.21 0.08 30/12
Нал. USD 73.2 / 74.39 14:09
Нал. EUR 89.6 / 90.3 14:09
Новости
Коронавирус
Публикации
Наследие «Новогодней столицы». Как Рязань украсили к 2021 году
Журналист РЗН. инфо прогулялся по областному центру и п...
2 часа назад
528
«Званый вечер с итальянцами» подарили рязанским зрителям
В преддверии Нового года в Рязани состоялась премьера о...
Вчера 16:11
2 551
Как телеграм-каналы изменили жизнь рязанцев в 2020 году
Уходящий год изменил нашу жизнь, внеся в нее новые поня...
Вчера 15:33
2 393
«Ростелеком» предлагает рязанским бизнесменам «красивую» услугу
Ведущий российский провайдер «Ростелеком» активно продв...
Вчера 11:01
2 954
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
ПСБ сократил время одобрения ипотеки до нескольких минут
Потенциальному заемщику нужно заполнить заявку на сайте ПСБ, указав лишь паспортные данные, сведения о работе и созаемщиках. Посещение ипотечного центра банка понадобится только на заключительном этапе, когда будет проводиться ипотечная сделка.

ПСБ запустил сервис онлайн-заявки на ипотеку. Теперь клиенты банка могут получить предварительное одобрение жилищного кредита за несколько минут без визита в офис.

Потенциальному заемщику нужно заполнить заявку на сайте ПСБ, указав лишь паспортные данные, сведения о работе и созаемщиках. Посещение ипотечного центра банка понадобится только на заключительном этапе, когда будет проводиться ипотечная сделка.

Сервис доступен для новых клиентов банка при покупке недвижимости на первичном рынке, в том числе по Госпрограмме-2020.

«Ипотека — один из самых востребованных банковских продуктов, но в то же время — это технически сложная процедура для заемщика, которая требует немало времени. ПСБ стремится к полной цифровизации ипотеки: у нас уже успешно работают сервисы онлайн-страхования и оценки недвижимости, а также электронной регистрации сделок. С новым сервисом оформление ипотечного кредита становится для клиентов более быстрым, простым и удобным», — прокомментировала директор по развитию продаж в цифровых каналах ПСБ Юлия Михайловская.