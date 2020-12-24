Переболевших коронавирусом россиян предупредили о смертельной опасности алкоголя

По словам медика, опасность связана с интоксикационным синдромом. Специалист подчеркнул, что синдром, как и коронавирусная инфекция, способствует тромбообразованию.

Россияне, переболевшие коронавирусом, могут столкнуться с серьезными проблемами со здоровьем из-за алкоголя. Об этом сообщил в интервью порталом NEWS.ru нарколог Игорь Лазарев.

По его словам, опасность связана с интоксикационным синдромом. Специалист подчеркнул, что синдром, как и коронавирусная инфекция, способствует тромбообразованию.

«Возрастает вероятность отрыва тромба. Блуждая по кровяному руслу, он может попасть в сердце или закупорить просвет сосуда жизненно важного органа. Это грозит тяжелой инвалидностью или смертью», — сказал он.

Медик посоветовал контролировать количество алкоголя и не отпивать из бокала чаще чем раз в 30 минут.