Новогодняя распродажа смартфонов началась в салонах связи «Ростелекома»

В салонах связи «Ростелекома» и интернет-магазине
Скидку на смартфоны можно получить в салонах связи «Ростелекома» в 300 городах страны, а также в интернет-магазине по адресу
«Мы стремимся создать для наших клиентов комфортные условия при выборе необходимых продуктов и услуг, а также даем возможность сэкономить. В преддверии новогодних праздников предлагаем в нашей рознице и интернет-магазине скидки более чем на 200 моделей смартфонов ведущих брендов. Никаких дополнительных условий, клиенты лишь выбирают себе или в подарок близким смартфон из акционной линейки и оплачивают его со скидкой», — отметил генеральный директор компании ООО «Ростелеком — Розничные системы» Денис Голещихин.
Акция «Новогодняя распродажа 2020» в салонах связи «Ростелекома» и интернет-магазине
Под салоном связи «Ростелекома» понимаются центры продаж и обслуживания организатора акции — ООО «Ростелеком — Розничные системы».