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Новогодняя распродажа смартфонов началась в салонах связи «Ростелекома»
Скидку на смартфоны можно получить в салонах связи «Ростелекома» в 300 городах страны, а также в интернет-магазине по адресу shop.rt.ru. Акция действует до 10 января 2021 года включительно.

В салонах связи «Ростелекома» и интернет-магазине shop.rt.ru началась новогодняя распродажа. Как отметили в компании, желающие смогут купить смартфон со скидкой, при этом редложение распространяется на модели, которые традиционно популярны у клиентов компании «Ростелеком».

Скидку на смартфоны можно получить в салонах связи «Ростелекома» в 300 городах страны, а также в интернет-магазине по адресу shop.rt.ru.

«Мы стремимся создать для наших клиентов комфортные условия при выборе необходимых продуктов и услуг, а также даем возможность сэкономить. В преддверии новогодних праздников предлагаем в нашей рознице и интернет-магазине скидки более чем на 200 моделей смартфонов ведущих брендов. Никаких дополнительных условий, клиенты лишь выбирают себе или в подарок близким смартфон из акционной линейки и оплачивают его со скидкой», — отметил генеральный директор компании ООО «Ростелеком — Розничные системы» Денис Голещихин.

Акция «Новогодняя распродажа 2020» в салонах связи «Ростелекома» и интернет-магазине shop.rt.ru действует до 10 января 2021 года включительно. Адреса салонов связи «Ростелекома», участвующих в акции, можно уточнить по ссылке.

Под салоном связи «Ростелекома» понимаются центры продаж и обслуживания организатора акции — ООО «Ростелеком — Розничные системы».