Названы новые запреты для курильщиков в 2021 году

Напомним, в 2013 году ввели запрет на курение в учебных заведениях, культурных, спортивных и медицинских учреждениях. Также нельзя курить у входов в вокзалы, аэропорты, морские и речные порты (на расстоянии менее 15 метров). Запрет действует на территории госорганов, детских площадок, пляжей и помещений соцслужб.

Управляющий партнер юридической компании «Позиция Права» Егор Редин рассказал агентству « Прайм », что в 2021 году курильщиков ожидают новые запреты.

С 1 января вступит в силу запрет на курение в медицинских учреждениях, точках торговли, базах и складских помещениях. Исключением станут только зоны для курильщиков, их должны обозначать специальной табличкой.

Новый запрет следует из постановления правительства от 25 сентября 2020 года «Об утверждении правил противопожарного режима».

Напомним, в 2013 году ввели запрет на курение в учебных заведениях, культурных, спортивных и медицинских учреждениях. Также нельзя курить у входов в вокзалы, аэропорты, морские и речные порты (на расстоянии менее 15 метров).

Запрет действует на территории госорганов, детских площадок, пляжей и помещений соцслужб.