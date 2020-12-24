На Рязанском приборном заводе заработала «Почта Деда Мороза»

Дети работников предприятия в возрасте от трех до семи лет получат поздравительные письма-сюрпризы от Деда Мороза и Снегурочки. В роли сказочных персонажей выступили активисты Молодежного центра завода.

На государственном Рязанском приборном заводе (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации «Ростех») стартовала новогодняя акция «Почта Деда Мороза».

Дети работников предприятия в возрасте от трех до семи лет получат поздравительные письма-сюрпризы от Деда Мороза и Снегурочки. В роли сказочных персонажей выступили активисты Молодежного центра завода. Они подготовили для ребят праздничные письма и видеопоздравление от Деда Мороза и Снегурочки с загадками и материалом для детского творчества.

«Раньше Молодежный центр совместно с заводским профсоюзным комитетом традиционно проводил акцию „Расскажи, Снегурочка, где была?“. Несколько бригад молодых людей в образах главных новогодних героев посещали семьи заводчан с детьми дошкольного и младшего школьного возраста, — рассказал один из исполнителей роли Деда Мороза Алексей Симаков. — Этот год — особенный, поэтому мы придумали, как по-новому поздравить ребят. Конечно, непосредственному общению сложно найти альтернативу, ведь дети готовятся к приходу сказочных волшебников: разучивают стихи, песни, танцы. Мы предложили родителям записать на видео эти творческие номера. Наши ребята сделают на их основе праздничный видеоролик и разместят в социальных сетях Молодежного центра».

Праздничная поздравительная акция завершится накануне нового года. Она проводится в АО «ГРПЗ» в седьмой раз.