На пожаре на улице Разина пострадали два человека

Возгорание ликвидировали в 23:00. Пострадавших госпитализировали с отравлением угарным газом.

На пожаре на улице Разина, произошедшем вечером в среду, 23 декабря, пострадали два человека. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Возгорание ликвидировали в 23:00.

Пострадали мужчина 1959 года рождения и женщина 1979 года рождения. Их госпитализировали с отравлением угарным газом.

Напомним, на место выезжали четыре пожарных автомобиля и 13 человек.