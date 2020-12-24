На новый мост через Оку выделят 6,6 млрд рублей

Отмечается, что дополнительно область получит больше 120 млн на внедрение интеллектуальных транспортных систем для автоматизирования процессов управления дорожным движением. Новые системы будут использовать в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек, в рамках федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства».

На строительство нового моста через Оку Рязанская область получит больше 6,6 млрд рублей. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Регион получит деньги в 2023 году. Отмечается, что дополнительно область получит больше 120 млн на внедрение интеллектуальных транспортных систем для автоматизирования процессов управления дорожным движением. Новые системы будут использовать в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек, в рамках федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства».

Помимо этого, в 2021 году регион получит 70 млн рублей на ремонт моста через Лыбедь, 90 млн рублей на строительство дороги от трассы «Рязань — Пронск — Скопин» — Ровное — Взметнево — Мельгуново — подъезд Матчино — Агарково Рязанского района", 30 млн рублей на реконструкцию дороги Рыбное (от автодороги М-5 «Урал») — Пальные — Пионерский — Большое Жоково — граница района, 200 млн — на реконструкцию от автодороги «Калуга — Тула — Михайлов — Рязань» — Секиотово — Мельгуново в Рязанском районе.