На новый мост через Оку выделят 6,6 млрд рублей

На строительство нового моста через Оку Рязанская область получит больше 6,6 млрд рублей. Об этом сообщил
Регион получит деньги в 2023 году. Отмечается, что дополнительно область получит больше 120 млн на внедрение интеллектуальных транспортных систем для автоматизирования процессов управления дорожным движением. Новые системы будут использовать в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек, в рамках федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства».
Помимо этого, в 2021 году регион получит 70 млн рублей на ремонт моста через Лыбедь, 90 млн рублей на строительство дороги от трассы «Рязань — Пронск — Скопин» — Ровное — Взметнево — Мельгуново — подъезд Матчино — Агарково Рязанского района", 30 млн рублей на реконструкцию дороги Рыбное (от автодороги М-5 «Урал») — Пальные — Пионерский — Большое Жоково — граница района, 200 млн — на реконструкцию от автодороги «Калуга — Тула — Михайлов — Рязань» — Секиотово — Мельгуново в Рязанском районе.