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Метеоролог рассказал о погоде в Рязани в новогоднюю ночь
Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал корреспонденту РЗН. инфо о погоде в Рязани на следующей неделе и о том, стоит ли ждать снега в новогоднюю ночь.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал корреспонденту РЗН. инфо о погоде в Рязани на следующей неделе и о том, стоит ли ждать снега в новогоднюю ночь.

По словам метеоролога, ночь на 28 декабря станет самой холодной с начала зимы. В Рязани столбики термометров достигнут отметки −14…−16 градусов. В области похолодание ожидается до −12… −17 градусов.

Холодная погода сохранится и в ночь на вторник. Так, в Рязани и по области будет −14…−16 градусов. Однако уже со среды начнется потепление.

Тишковец пояснил, что в начале недели также стоит ожидать снежной атаки циклона «Грета». Но в последние дни уходящего года осадки вряд ли будут.

Синоптик рассказал, что в новогоднюю ночь рязанцев ждет комфортная погода.

«И пусть снег не будет падать, но на улице его будет достаточно», — добавил он.

Тишковец отметил, что снежный покров достигнет семи сантиметров. В праздничную ночь температура может упасть с -1 до -3 градусов, поэтому слякоти быть не должно.