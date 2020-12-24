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Мэрия рассказала, когда и где будут ездить «Новогодние Почтобусы»
Две брендированные машины выйдут на маршруты 26, 27, 31 декабря и 2, 3, 6, 7 января с 12:00 до 17:00. «Новогодние Почтобусы» будут курсировать одновременно в разных направлениях.

Мэрия Рязани рассказала, когда и где будут ездить «Новогодние Почтобусы». Две брендированные машины выйдут на маршруты 26, 27, 31 декабря и 2, 3, 6, 7 января с 12:00 до 17:00.

«Новогодние Почтобусы» будут курсировать одновременно в разных направлениях:

  • первый маршрут: площадь перед МКЦ — остановка «ТЦ «Барс» — остановка «ТРЦ Премьер» — площадь перед ЦНТИ — круг на улице Юбилейная — «Дягилевский городок» (рядом с самолетом) — площадь перед ТЦ «КИТ» — остановка «улица Сельских Строителей» — остановка «улица Карла Маркса» (напротив «ДК Приокский»);
  • второй маршрут: площадь перед МКЦ — остановка «Дом художника» — остановка «площадь Ленина» — остановка «площадь Соборная» — остановка «Мясокомбинат» — остановка «улица Новоселов» — остановка «Городская больница №11» — остановка «Новоселов, 54» возле ТЦ Шереметьевский — Театральная площадь (перед фонтаном) — остановка «Музыкальное училище» (ТЦ «Урожай»).

«Почтобусы» перевозят духовые оркестры Дедов Морозов и сказочные персонажи, которые будут исполнять новогодние мелодии на остановках.

«Все мероприятия пройдут с учетом эпидемиологической ситуации с обязательным соблюдением ограничительных мер», — отметили в мэрии.

Первые «Почтобусы» поедут по городу в субботу, 26 декабря, в 12:00 от площади перед МКЦ.