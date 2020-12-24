Мэрия рассказала, из-за чего центр Рязани затопило нечистотами
Очевидцы рассказали, что в четверг, 24 декабря,"зеленый поток" затопил улицу Горького и достиг улицы Есенина.
Мэрия Рязани сообщила, что центр города затопило нечистотами из-за прорвавшейся канализации здания бывшего завода «САМ» на улице Маяковского.
На место аварии выехали специалисты «Водоканала».
Напомним, очевидцы рассказали, что в четверг, 24 декабря, «зеленый поток» затопил улицу Горького и достиг улицы Есенина.
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