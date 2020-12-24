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Аркадий Фомин призвал молодых парламентариев поработать волонтерами в новогодние праздники
Председатель Рязанской областной думы Аркадий Фомин к молодым коллегам на первом заседании Молодежного парламента нового созыва. Он подчеркнул, что во время праздников нужно помнить о тех, кто нуждается в помощи.

Председатель Рязанской облдумы Аркадий Фомин призвал молодых парламентариев поработать волонтерами в новогодние праздники. Он обратился к молодым коллегам на первом заседании Молодежного парламента нового созыва при облуме в четверг, 24 декабря.

«Несмотря на то, что каждый из вас представляет определенную политическую партию, любая ваша инициатива должна быть хорошо проработана, с учетом экспертного мнения. Ваш взгляд и мнение очень важны для нас, для совершенствования областного законодательства. Опыт показывает, что молодежные начинания находят практическое воплощение. Например, по инициативе и с непосредственным участием членов Молодежного парламента предыдущих созывов региональным законом запрещена продажа энергетических напитков подросткам, алкоголя в дни молодежных праздников. Принят ряд законов по поддержке молодых семей, молодых специалистов в сельской местности, защите интересов детей-сирот», — отметил Аркадий Фомин, и посоветовал обсуждать со сверстниками волнующие молодежь проблемы, вырабатывать совместные решения.

Фомин подчеркнул, что во время праздников нужно помнить о тех, кто нуждается в помощи.

«Призываю вас не быть равнодушными, поработать волонтерами, кому-то помочь с приобретением продуктов, кому-то привезти необходимые лекарства или организовать праздник для детей. Своими добрыми делами вы покажете пример другим. Давайте принесем радость Нового года тем, кто сейчас в этом больше всего нуждается», — сказал Аркадий Фомин.

Он вручил удостоверения молодым парламентариям и пожелал им успехов.

На заседании также решили организационные вопросы, утвердили структуру, избрали председателя, его заместителей, секретаря, руководство и персональный состав шести комитетов.

В Молодежном парламенте, как и в региональном, будут работать 40 человек, которые представляют семь политических партий.

Председателем Молодежного парламента при Рязанской областной Думе VШ созыва стал Владимир Крысанов, его первым заместителем — Иван Материкин, заместителем — Маруса Гараева.