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А что в кино? «Огонь», «Рождество кота Боба» и другие новинки
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

На экраны выходит фильм Алексея Нужного «Огонь» с Константином Хабенским и Иваном Янковским в главных ролях, рассказывающий историю о пожарных и спасателях. Американский фильм ужасов «Вдовий маяк» режиссера и сценариста Грега Ламберсона рассказывает о писателе, который в целях привлечения внимания к своей новой книге решается провести выходные на маяке с привидениями.

Не только драмы ждут зрителей на экранах на этой неделе, но и веселые новогодние приключения. Одним из таких фильмов является семейная комедия «Рождество кота Боба» — продолжение приключений уличного кота, ставшего знаменитостью.

Анимационный фильм «Семейка Крудс: Новоселье» снова рассказывает о приключениях веселой доисторической семьи, на этот раз им предстоит найти новое жилье.

Герои мультфильма «Барбоскины на даче» решают предаться тихому сельскому отдыху.

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».