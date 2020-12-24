Рязанские полицейские вернулись из командировки на Северный Кавказ

Из командировки вернулись 90 рязанских полицейских. Их приветствовали врио начальника УМВД по Рязанской области Иван Бахилов, руководители подразделений, коллеги, родные и близкие.

В Рязани встретили отряд полиции, прибывший из служебной командировки на Северном Кавказе. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Полицейских приветствовали врио начальника УМВД по Рязанской области Иван Бахилов, руководители подразделений, коллеги, родные и близкие.

Из командировки вернулись 90 рязанских полицейских.

«На южном рубеже сводный отряд обеспечивал охрану общественного порядка, пресекал незаконный оборот оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и наркотиков, решал задачи по задержанию и обезвреживанию лиц, находящихся в розыске, выявлению контрабанды и похищенного автотранспорта», — рассказали в пресс-службе.

Командировка длилась полгода. Перед возвращением полицейские передали служебную вахту на контрольно-пропускном пункте «Затеречный» своим коллегам.

За время командировки правоохранители задержали два автомобиля, находившихся в розыске, 37 транспортных средств признаками изменения узлов и агрегатов, проверили 316 000 транспортных средств, в том числе более 9 000 автобусов, 66 000 единиц грузового автотранспорта. Полицейские возбудили 166 дел об административных нарушениях, проверили более 640 000 граждан, 278 человек из которых «представляли оперативный интерес для правоохранительных органов». Рязанцы задержали 16 человек, находящихся в розыске, из них 8 — в федеральном.

Отличившимся полицейским вручили награды и подарки от руководителей органов власти и управления Рязанской области. Некоторым досрочно присвоили очередные специальные звания.