В Рязани загорелась пятиэтажка

Из дома эвакуировали пять человек. Есть пострадавшие. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

В среду, 23 декабря, в Рязани на улице Разина загорелся пятиэтажный дом. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о пожаре поступило в 22:24. В доме загорелась двухкомнатная квартира. Огнем повреждена комната.

Из дома эвакуировали пять человек. Есть пострадавшие.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.

На место выезжали четыре пожарных автомобиля и 13 человек.