В Рязани загорелась пятиэтажка
Из дома эвакуировали пять человек. Есть пострадавшие. Причина пожара и ущерб устанавливаются.
В среду, 23 декабря, в Рязани на улице Разина загорелся пятиэтажный дом. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Сообщение о пожаре поступило в 22:24. В доме загорелась двухкомнатная квартира. Огнем повреждена комната.
Из дома эвакуировали пять человек. Есть пострадавшие.
Причина пожара и ущерб устанавливаются.
На место выезжали четыре пожарных автомобиля и 13 человек.