В Рязанской области объявили метеопредупреждение

По данным синоптиков, ночью и днем в пятницу, 25 декабря, на территории области ожидается сильный ветер порывами 13-18 метров в секунду. Утром будет снег, местами сильный, возможна метель.

В Рязанской области объявили метеопредупреждение. Сообщение опубликовано на сайте регионального ГУ МЧС.

По данным синоптиков, ночью и днем в пятницу, 25 декабря, на территории области ожидается сильный ветер порывами 13-18 метров в секунду. Утром будет снег, местами сильный, возможна метель.

Видимость ухудшится до 200-500 метров. В отдельных районах ожидается мокрый снег, налипание мокрого снега, гололед. На дорогах снежные заносы, гололедица.