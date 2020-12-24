На пожаре в рязанской деревне погиб мужчина

Загорелся жилой кирпичный дом с мягкой кровлей. Площадь пожара составила 60 кв. м.

В среду, 23 декабря, в деревне Новики Пронского района произошел пожар, где погиб мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Рязанской области.

Сообщение о пожаре поступило в 21:29. Загорелся жилой кирпичный дом с мягкой кровлей. Площадь пожара составила 60 кв. м.

Ликвидировать возгорание удалось в 2:50.

На месте погиб мужчина 1947 года рождения. К тушению пожара привлекались две единицы техники и пять пожарных.