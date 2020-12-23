Зарплату помощников рязанских депутатов подняли в два раза с одобрения Любимова

Месячная зарплата штатного помощника выросла с 27 тысяч 663 рублей до 60 тысяч рублей.

Зарплату помощников рязанских депутатов увеличили с одобрения Николая Любимова. Об этом в среду, 23 декабря, пишет «Вид сбоку».

Месячная зарплата штатного помощника выросла с 27 тысяч 663 рублей до 60 тысяч рублей. На увеличение зарплат дополнительно уйдет 22,2 миллиона рублей.

Председатель бюджетного комитета облдумы Михаил Агапкин сообщил, что на законопроект получено положительное заключение губернатора, поэтому «есть понимание о выделении дополнительных расходов».

Напомним, вопрос о росте зарплат рассмотрели по инициативе депутатов от «Единой России» и «Справедливой России».