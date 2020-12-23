Врачи объяснили, как лечение коронавируса провоцирует его мутации

Врачи объяснили, как лечение коронавируса провоцирует его мутации. Данный штамм возник в результате эволюции внутри одного хозяина, то есть вирус долго сидел в чьем-то организме. При этом само лечение ковида помогло ему меняться быстрее.

Врачи объяснили, как лечение коронавируса провоцирует его мутации. Об этом в среду, 23 декабря, сообщает РИА Новости.

«Ученые заметили признаки того, что данный штамм возник в результате эволюции внутри одного хозяина, то есть вирус долго сидел в чьем-то организме», — рассказала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

При этом само лечение ковида помогает ему меняться быстрее. «Например, фавипиравир, известный в России как «Арепливир», «Коронавир» и т. д. или «Ремседевир», который применяют в Англии, способствует получению «испорченных», мутировавших вариантов вируса. В массе своей они нежизнеспособные хиляки, а некоторые могут оказаться перспективным материалом для вирусной эволюции. Потом добавим конвалесцентую сыворотку, хиляков и стандартные неповрежденные вирусы выбьем, а перспективные мутанты останутся и «пойдут в мир», — рассказала ученая-биолог.

Напомним, в Великобритании нашли новый более заразный штамм коронавируса. После этого многие страны, включая Россию, закрыли сообщение с островом.