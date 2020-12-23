Врач обозначил сроки нового всплеска заражений COVID-19

Врач-терапевт Андрей Кондрахин в беседе с «Вечерней Москвой». Кондрахин отметил, что в праздники люди могут пренебречь мерами профилактики, из-за чего через 14 дней заболеваемость пойдет вверх.

Врач-терапевт Андрей Кондрахин в беседе с « Вечерней Москвой » обозначил сроки нового всплеска заражений COVID-19. По его словам, роста числа больных стоит ждать после новогодних праздников, а пиковые значения ­­— в феврале-марте.

Кондрахин отметил, что в праздники люди могут пренебречь мерами профилактики, из-за чего через 14 дней заболеваемость пойдет вверх. Он также предсказал ухудшение ситуации после 23 февраля и 8 марта.

Кроме того, медик напомнил, что многие уедут из Москвы в регионы, а затем после праздников вернутся в столицу, что поспособствует распространению коронавируса.

Врач считает, что третий всплеск заболеваемости не приведет к росту числа летальных исходов, но увеличит нагрузку на здравоохранение.