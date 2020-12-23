Вирусолог спрогнозировал сроки завершения пандемии коронавируса

Специалист рассказал, что летом заболеваемость снизится, а осенью снова будет всплеск, но меньший, чем в 2020 году. По его словам, зимой-весной 2022 года пандемия практически завершится.

Вирусолог, доцент кафедры биохимии Таврической академии Крымского федерального университета Владимир Оберемок рассказал, что пандемия коронавирусной инфекции завершится в 2022 году. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу вуза.

По его словам, к лету 2021 года в северном полушарии планеты «выработается коллективный иммунитет». Специалист рассказал, что летом заболеваемость снизится, а осенью снова будет всплеск, но меньший, чем в 2020 году.

Оберемок заявил, что зимой-весной 2022 года пандемия практически завершится.

«Мы вернемся в нормальное русло жизни. Я не утверждаю, что люди будут жить так же, как и в 2019 году. Мир в некотором смысле изменится в любом случае…», — сказал он.

Специалист добавил, что ситуация изменится по нескольким причинам: появление вакцин и лекарств, выработка иммунитета у людей, привыкание в психологическом плане, а также малая вероятность того, что люди повторно смогут заразиться одним и тем же подтипом вируса.

По мнению ученого, сам по себе коронавирус со временем будет ослабевать, а значит, смертность от заболевания будет не такой высокой, как в настоящее время.