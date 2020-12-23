Вирусолог оценил прогноз по третьей волне COVID-19 в России

Ведущий научный сотрудник научно-исследовательского института фундаментальной и клинической иммунологии, профессор вирусологии Александр Чепурнов в комментарии НСН оценил прогноз по третьей волне COVID-19 в России. По его словам, говорить о ней пока рано.

Ведущий научный сотрудник научно-исследовательского института фундаментальной и клинической иммунологии, профессор вирусологии Александр Чепурнов в комментарии НСН оценил прогноз по третьей волне COVID-19 в России. По его словам, говорить о ней пока рано.

«Я представляю себе выражение „третья волна“, когда что-то спало, а потом опять накатывает, примерно такой же высоты. А у нас что-то спадает?» — задается вопросом ученый.

По его словам, спад был летом, при этом, коронавирус не переставал распространяться.