Вирусолог оценил прогноз по третьей волне COVID-19 в России
Ведущий научный сотрудник научно-исследовательского института фундаментальной и клинической иммунологии, профессор вирусологии Александр Чепурнов в комментарии НСН оценил прогноз по третьей волне COVID-19 в России. По его словам, говорить о ней пока рано.
Ведущий научный сотрудник научно-исследовательского института фундаментальной и клинической иммунологии, профессор вирусологии Александр Чепурнов в комментарии
«Я представляю себе выражение „третья волна“, когда что-то спало, а потом опять накатывает, примерно такой же высоты. А у нас что-то спадает?» — задается вопросом ученый.
По его словам, спад был летом, при этом, коронавирус не переставал распространяться.Напомним, в России за сутки зарегистрировали 27 250 случаев заражения (всего 2 933 753), выздоровели 24 447 пациентов (2 343 967), умерли 549 (52 461).