Видео: рязанская полиция задержала мошенников, обманувших жителей других регионов

Мошенники представлялись покупателями и обманывали людей, продававших товары в интернете. Со счетов пропадали все сбережения.

В Рязани задержали двух рязанцев 19 и 22 лет, которых подозревают в серии хищений с использованием телефона и банковских сервисов. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию обратилась 47-летняя жительница Самары и 41-летняя жительница Саранска. Они опубликовали в интернете объявления о продаже сельскохозяйственной продукции. С ними связались «покупатели» и запросили номер банковской карты, а затем под предлогом оформления отчетных финансовых документов просили назвать им код из поступившего смс-сообщения. Со счетов пропадали все сбережения.

Жительница Самары лишилась 62 тысяч рублей, а у жительницы Саранска похитили около 8 тысяч рублей.

Полиция возбудила уголовные дела.

Оперативникам стало известно, что к краже и мошенничеству причастны двое рязанцев в возрасте 19 и 22 лет.

Полицейские взяли людей на контроль. После попытки обмануть жителя соседнего региона с помощью телефона и мобильного банка злоумышленников задержали на парковке у автомобиля, в котором они передвигались.

Оказалось, что мошенники обзванивали людей, которые публиковали объявления о продаже сельхозпродукции или домашнего скота.

«Покупатели» соглашались купить товар и просили номера карт, а после делали заявку на подключение мобильного банка к картам и спрашивали код из смс. Таким образом они похищали все средства.

Выяснилось, что аналогичным способом похитили 60 тысяч рублей у 54-летней жительницы Астраханской области и почти 85 тысяч рублей у 47-летней жительницы Владимирской области.

Злоумышленникам грозит срок до 7 лет.