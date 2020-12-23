Видео: рязанская полиция задержала мошенников, обманувших жителей других регионов

В Рязани задержали двух рязанцев 19 и 22 лет, которых подозревают в серии хищений с использованием телефона и банковских сервисов. Об этом сообщила
В полицию обратилась 47-летняя жительница Самары и 41-летняя жительница Саранска. Они опубликовали в интернете объявления о продаже сельскохозяйственной продукции. С ними связались «покупатели» и запросили номер банковской карты, а затем под предлогом оформления отчетных финансовых документов просили назвать им код из поступившего смс-сообщения. Со счетов пропадали все сбережения.
Жительница Самары лишилась 62 тысяч рублей, а у жительницы Саранска похитили около 8 тысяч рублей.
Полиция возбудила уголовные дела.
Оперативникам стало известно, что к краже и мошенничеству причастны двое рязанцев в возрасте 19 и 22 лет.
Полицейские взяли людей на контроль. После попытки обмануть жителя соседнего региона с помощью телефона и мобильного банка злоумышленников задержали на парковке у автомобиля, в котором они передвигались.
Оказалось, что мошенники обзванивали людей, которые публиковали объявления о продаже сельхозпродукции или домашнего скота.
«Покупатели» соглашались купить товар и просили номера карт, а после делали заявку на подключение мобильного банка к картам и спрашивали код из смс. Таким образом они похищали все средства.
Выяснилось, что аналогичным способом похитили 60 тысяч рублей у 54-летней жительницы Астраханской области и почти 85 тысяч рублей у 47-летней жительницы Владимирской области.
Злоумышленникам грозит срок до 7 лет.